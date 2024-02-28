مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن إطلاق أول منصة سياحية مصرية

يٌقام اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، المؤتمر الصحفي الدولي للإعلان عن أول منصة سياحية متكاملة مصرية عربية دولية برأس مال 200 مليون جنيه، والتي يشارك في تدشينها عدد من الوزراء الحاليين والسابقين فضلا عن عدد من السفراء العرب والأجانب .

تحسين التجربة السياحية

ويأتى إطلاق المنصة السياحية فى إطار الرغبة في تطوير القطاع السياحي بمصر ومراقبة أداء مقدمي الخدمات السياحية بمصر، وهو ما يأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، والتي تهدف إلى تحسين التجربة السياحية للسائح خلال زيارته لمصر بما يجعله يٌكرر زيارته للمقصد السياحي المصري أكثر من مرة.

حجوزات السياحة والسفر

ووفقا للإحصاءات الدولية، فإن حجم حجوزات السياحة والسفر التي تمت عن طريق المنصات والحجوزات الإلكترونية حول العالم بلغت أكثر من 500 مليار دولار خلال عام 2023، على أن يشهد هذا الرقم ارتفاعا خلال الـ 10 سنوات المقبلة ليبلغ أكثر من تريليون دولار.