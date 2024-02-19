وزير الآثار: نستهدف 30% زيادة سنوية في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

شارك، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذين «CEOs Thoughts» في نسخته التاسعة، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان «2024.. عام استشكاف التعافي»، ويشارك فيه مجموعة من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال والمال والمسؤولين الاقتصاديين المتخصصين والمصرفيين والاقتصاديين.

ومن جهته قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن أهمية هذه المؤتمرات الاقتصادية، وما تقدمه من مناقشات ورؤى مثمرة، تسهم في تسليط الضوء على السياسات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، خاصة في قياس مؤشرات الاستثمار داخل الصناعات «Business Sentiment».

وقدم، وزير السياحة والآثار، عرضاً تقديمياً، استعرض خلاله أبرز النتائج التي حققتها صناعة السياحة في مصر في ضوء العام الثاني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها والتي وافق عليها رئيس الجمهورية في نوفمبر 2022، منوهاً أن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% و30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام2028.

14.9 مليون سائح زاروا مصر خلال 2023

وأكد «عيسى»، أن ما اتخذته الوزارة من إجراءات بالتعاون مع جهود القطاع السياحي الخاص ساهم في نجاح مصر في الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها خلال الفترة الماضية، حيث استقبلت 3.6 مليون سائح خلال الربع الأخير من عام 2023، وهو ثاني أعلى معدل حققته مصر في أعداد الحركة السياحية الوافدة منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية، محققة بذلك إجمالي أعداد سائحين وافدين إليها خلال عام 2023 (14.906) مليون سائح.

وأوضح «عيسى»، أن هناك تنوع متميز في تركيبة السائحين الوافدين إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة خلال عام 2023، وبدون تركيز كبير لا يتجاوز 10% لأحد الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.

%5 زيادة في أعداد السياح خلال أول 40 يوما من 2024

وأعرب «عيسى» عن تفاؤله بأن العام الجاري سيشهد مواصلة للنمو، حيث أن هناك مؤشرات إيجابية في حركة السياحة الوافدة لمصر، فخلال الـ40 يوما الأولى من العام الجاري حققت نمو بنسبة 5% عن مثيلتها في عام 2023.

واستعرض الوزير المنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها الوزارة حالياً، ويتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، والتي تمثل نحو 55%، مما يفضله إجمالي أعداد السائحين حول العالم ويسافر من أجل هذه المنتجات حوالي 800 مليون سائح عالمياً، لافتاً إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

وأضاف إلى أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 هو 14209 غرفة، والتي وفرت ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة، موضحاً أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية حالياً هو 220 ألف غرفة ومن المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري، وهناك مستهدفات للوصول إلى 432ألف غرفة بحلول عام 2028.

قانون إنشاء الغرف السياحية

وتحدث الوزير عن دور قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي بدأ العمل باللائحة التنفيذية له اليوم لتعزيز دور وقوة القطاع الخاص في الصناعة، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، والتي تتمثل في الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأشار الوزير إلى أنه بعد إصدار اللائحة التنفيذية، من المقرر أن يتم الإعداد لتنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها ومواعيدها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية زاد بمقدار الثلث خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، حيث وصل في عام 2023 إلى 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪.