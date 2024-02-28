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دراما المتحدة

هبة واصل: الحوار الوطني يشهد تعمقا اقتصاديا حقيقيا بحضور مختلف الوزارات

كتب:

أحمد العانوسي
08:11 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
هبة واصل

هبة واصل

قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن اللجنة شملت عدة جلسات للوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن أولى الجلسات تحدثت عن عجز الموازنة، والثانية عن سبل التعاون مع الدين الخارجي، مؤكدة أن ما حدث في الحوار الوطني كان عبارة عن تعمق اقتصادي حقيقي بحضور الوزارات المختلفة.

مشاركة وزيرة التعاون الدولي

وتابعت واصل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن وزير التعاون الدولي رانيا المشاط شاركت في الحوار وعرضت عرضا مفصلا فيما يخص هيكل الدين الخارجي، والجلسات المغلقة كانت فنية من قبل المتخصصين للوصل إلى توصيات عاجلة تنعكس بشكل جيد على المواطن المصري.

مقترحات جلسات الحوار الوطني

ولفتت إلى أن أحد المقترحات في الحوار الوطني كانت تشمل تفعيل مبدأ شمولية الموازنة وإلزام الهيئات العامة بتحويل الفوائض المالية للموازنة العامة للدولة، فلا يجوز أن نعمل في اقتصاد مجزأ، مشددة على ضرورة وجود موازنة موحدة للدولة لأن عدم تحقيق ذلك لا يعطي رؤية صحيحية حول موقف الاقتصاد المصري الحقيقي.

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