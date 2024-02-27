شعبة السيارات: مشروع رأس الحكمة تسبب في تراجع الأسعار وتصحيح مسار السوق

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إنَّ سوق السيارات مرتبط ارتباطا مباشرا بالعملة الأجنبية ما يعني أنَّ ارتفاع سعر الصرف يؤدي تباعاً لزيادة أسعار السيارات، والعكس صحيح، كما أنَّ طرق تدبير العملة الصعبة مؤثر في سعر السيارات ما ينتج عنه تفاوت في السعر للماركات المختلفة.

وأضاف «السبع»، في مداخلة له عبر «زووم»، مع الإعلامية قصواء خلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ الأخبار الإيجابية بشأن الاستثمارات المباشرة وتطوير رأس الحكمة انعكست على سوق السيارات بوتيرة سريعة، لأن توافر العملة مؤثر رئيسي في هذه السوق.

تخفيضات جيدة بالسوق المحلي للسيارات

وتابع عضو الشعبة العامة للسيارات: «أؤمن بتكلفة الفرصة البديلة بمعنى أن سعر العملة إذا تراجع سينتج عنه تخفيض مباشر لأسعار السيارات ومكاسب للتجار من الإقبال على الشراء، والتخفيضات التي شهدتها السوق المحلية للسيارات جيدة على خلفية الأخبار الإيجابية وانخفاض سعر الدولار، ولابد من أخذها في الاعتبار وسوق السيارات والذهب الأعلى تجاوباً مع تغييرات العملة».

تصحيح مسار السوق

ونصح السبع، المستهلك الذي كان يرغب بالشراء منذ فترة باقتناص هذه الفرصة الجيدة، مؤكداً أنَّ الأسعار الحالية معقولة ومناسبة، وتعد سعرا عادلا بتخفيضات جيدة، بعد أن بدأ السوق يصحح مساره، قائلاً: «لا نقاش في ذلك والتجاوب كان سريعا ونأمل أن تعوض معارض السيارات ما فاتها من أرباح، في ظل رؤية تتضمن ثبات سعر العملة على مدار الفترة المقبلة».