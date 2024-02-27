انخفاض أسعار السيارات المستعملة.. 5 أنواع أقل من 300 ألف جنيه

سجلت أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري، تراجعاً ملحوظاً، بعد الانخفاضات المتتالية لأسعار الدولار في السوق الموازية، حيث تحظى السيارات المستعملة بشعبية كبيرة في السوق المصري، لأنها تتوفر بأسعار تتناسب مع الميزانيات المختلفة للمواطنين.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية مواصفات وتفاصيل أسعار أفضل السيارات المستعملة بأقل من 300 ألف جنيه، بعد تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات المستعملة وجاءت الأنواع والأسعار كالتالي:

أفضل 5 سيارات مستعملة أقل من 300 ألف جنيه

- سيارة سيتروين C3 موديل 2005 مستعملة، موتور 1200 سي سي، عداد 243 ألف كيلومتر، لون رمادي، ناقل حركة مانيوال، بها تكييف، وتأتي هذه السيارة بسعر 210 ألف جنيه.

- سيارة كيا سيفيا موديل 2000 مستعملة، موتور 1600 سي سي، عداد 180 ألف كيلومتر، لون أبيض، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 200 ألف جنيه.

- سيارة هيونداي أكسيل موديل 1998 مستعملة، موتور 1500 سي سي، عداد 112 ألف كيلومتر، لون أبيض، ناقل حركة مانيوال، بها نوافذ كهربائية أمامية، وتأتي هذه السيارة بسعر 140 ألف جنيه.

أسعار السيارات المستعملة

- سيارة اسبرانزا موديل 2010 مستعملة، موتور 2000 سي سي، عداد 250 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة أوتوماتيك، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 170 ألف جنيه.

- سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1997 مستعملة، موتور1600 سي سي، عداد 400 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 280 ألف جنيه.