بالأسماء.. جامعة الزقازيق تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي (صور)

عقدت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق، مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة، حيث فاز بالمركز الأول الطالب كيرلس أيمن جاب الله بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشري، والمركز الثاني الطالب أحمد محمد سيف النصر بالفرقة الرابعة بكلية التمريض.

وحصل على المركز الثالث الطالب محمد وليد محمد بالفرقة الرابعة بكلية الآداب، والمركز الثالث مكرر الطالب أحمد محمود إسماعيل عطا بالفرقة الثانية بكلية التجارة.

نتيجة مسابقة الطالبة المثالية

وفي مسابقة الطالبة المثالية، حصلت على المركز الأول الطالبة ندى عادل أحمد محمد بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، وعلى المركز الثاني الطالبة هاجر أسامه محروس عواد بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشري، بينما حصلت على المركز الثالث الطالبة أميمة محمد حسن محمد بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشري في فاقوس.

لجنة اختيار الطالب المثالي

وتشكلت اللجنة العليا لاختيار الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة برئاسة الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية كلٍ من الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والمشرف على قطاع الأنشطة الطلابية، وعدد من الأستاذة.

جدير بالذكر، أن الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة سيمثلون الجامعة في التصفيات النهائية على مستوى الجامعات المصرية بجامعة الفيوم، بإجمالي 24 جامعة مشاركة، في الفترة من 27 حتى 30 أبريل المقبل.