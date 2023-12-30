جامعة طيبة التكنولوجية تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي

أعلن الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، نتيجة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة، التي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

نتيجة المسابقة

أسفرت المسابقة عن فوز الطالب عبد الرحمن محمد عبدالواجد، بالفرقة الثانية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بالمركز الأول بمسابقة الطالب المثالي، فيما حصلت الطالبة ندا إبراهيم محمد، بالفرقة الثانية بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، على المركز الأول بمسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

تكوين شخصية الطالب

وكرم رئيس الجامعة، الطالب والطالبة المثاليين وأهداهما شهادات تقدير، مؤكدًا أهمية مسابقة الطالب المثالي بالجامعة، التي تشجع على التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب، وتنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة، إيمانًا بدور الجامعة في تكوين شخصية الطالب.

كان 17 طالبًا وطالبة بالجامعة، تنافسوا في المسابقة أمام لجنة التحكيم من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تظهر مستوى الطالب من جميع النواحي، مثل مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسي، وانخراطه في الأنشطة الطلابية، ومهاراته الاجتماعية، وإجادته للغة الأجنبية، والوعي الثقافي والسياسي لدى الطالب، ومدى إلمامه بمختلف القضايا المحلية والدولية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف المجالات، وفق عدد من المعايير.