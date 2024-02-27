قصواء الخلالي: مصر ليست لقمة سائغة وقادرة على حماية أمنها القومي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بالفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم.

وتابعت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، بأن الدولة المصرية ليست استعراضية، فهي دولة قادرة على حماية أمنها القومي ولها ردودها القوية، ونحن نعمل ونترك العمل يتحدث لا نتاجر بمآسي الناس، ولا ننتظر أي عوائد، ورسائل مثل هذه الاجتماعات مهمة بشأن قدرتنا على حماية أمننا القومي.

أضافت أننا لدينا ردود على الجميع وضد كل الادعاءات، وسلوكنا سلوك إنساني شريف ومحترم، لا نزايد على مآسي البشر ونقوم بدورنا بمسؤولية تاريخية وإنسانية دون انتظار أي عوائد، موضحة أن الدولة المصرية مستعدة بردود تكتب بدقة شديدة بكل كلمة وحرف ومعروف مرادها، مختتمة أن من يعتقد أن مصر لقمة سائغة عليه أن يحذر صبر الدولة المصرية حتى لا ينفد.