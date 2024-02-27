غرفة السياحة: مشروع رأس الحكمة يرفع معدل التنمية العمرانية بالساحل الشمالي

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فوائد إنشاء مدينة رأس الحكمة التي ستعود على مصر لا تقتصر فقط على الاستفادة السياحية الكبيرة فقط، ولكن أيضا زيادة معدلات التنمية العمرانية في المنطقة بين الإسكندرية ومرسى مطروح، موضحا أن ما يقرب من 150 قرية سياحية في هذه المنطقة ستستفيد بشكل كبير، حيث سيستمر التوافد عليها فترات طويلة من العام، بدلا من كونها مقصورة حاليا على أشهر الصيف فقط.

تسويق سياحي مبتكر

وأضاف رئيس لجنة السياحة الإلكترونية لـ«الوطن»، أن التسويق السياحي لمدينة رأس الحكمة سيكون مبتكرا ومختلفا عما يتم حاليا، مما سيرفع من أعداد السياح الوافدين لمصر، وسيؤدي ذلك بالقطع إلى زيادة الإيرادات السياحية المحققة، موضحا أن المنشآت السياحية والفندقية التي ستقام بالمدينة ستكون حديثة ومصممة وفقا لأحدث المستويات العالمية.

سهولة الوصول إلى المدينة

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أن إنشاء مطار رأس الحكمة إلى جانب وجود مطاري الإسكندرية ومطروح، فضلا عن الميناء الذي سيتم إنشائه بالمدينة، سيسهل بشكل كبير من وصول السياح من مختلف دول العالم إلى رأس الحكمة والمدن السياحية القريبة منها كالعلمين والإسكندرية ومطروح.