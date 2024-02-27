متحدث الوزراء: الدولة تعلن التزامها الكامل بتعويض أهالي منطقة رأس الحكمة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي بخصوص أهالي نطاق مدينة رأس الحكمة كان واضحا جدًا، مشيرًا إلى أنه أكد أن الدولة حصرت جميع أملاك المواطنين المتواجدين في رأس الحكمة، وأعلنت التزامها بتعويضهم عينيًا وماديًا.

مشروع رأس الحكمة تنموي

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مشروع رأس الحكمة تنموي عمراني يوفر للدولة المصرية العديد من الفوائد بطبيعة الحال بعيدًا عن ثمن الصفقة المتفق عليها، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة يشهد خلال سنوات تنفيذه استثمارات من قبل الشركة المنفذة للمشروع لن تقل عن 150 مليار دولار.

استثمارات ثانوية تفيد الاقتصاد المصري

وتابع: «هناك استثمارات ثانوية يستفيد منها الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى مئات الآلاف من فرص العمل سواء بصورة مباشرة خلال فرص العمل المرتبطة بالمشروع نفسه أو التي توفرها الشركات المصرية العاملة في المشروع».