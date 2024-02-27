برلماني: استعرضنا المشروعات الاستثمارية الكبرى والعائد منها بالحوار الوطني

قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ الحوار الوطني اليوم، كان الجزء الآخر من مناقشاته حول مسألة الديون وكانت جلسة مهمة للغاية وتم عرض حجم الديون خلالها بشكل دقيق وتقديم العديد من المقترحات حول سقف الدين وتحديده، كما تم التطرق لعدد من النقاط حول مشروعات قومية استثمارية بعائد دولاري.

تشكيل إدارة اقتصادية حكيمة للأصول

وأضاف «إمام»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»، أنَّه ليس كل القروض سيئة فهناك قروض تنموية بأفق سداد طويلة وفترات سماح كذلك، وتناولت الجلسة أراضي شركات قطاع الأعمال والمساحات الخالية والأصول غير المستغلة التابعة لها وطرح فكرة بشأن تشكيل إدارة اقتصادية حكيمة لهذه الأصول لترشيد الطروحات الحكومية وأن يكون تخارج الدولة محكم.

مناقشات ثرية بالحوار الاقتصادي

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالنواب: «مناقشات اليوم بالمحور الاقتصادي، كانت ثرية وسننتظر ما سيصدره مجلس الأمناء من توصيات نهائية بعد جمع كافة التوصيات التي خرجت اليوم ونترقب خروجها للنور قريبا وتكون موضع تنفيذ، والانتقال من مرحلة النقاش والحوار إلى مرحلة التنفيذ مسؤولية جماعية على جميع الأطراف المشاركة من كل التوجهات».