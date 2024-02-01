وكيل «شباب القليوبية» يتفقد عددا من المشروعات الاستثمارية بمركز قليوب

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عددًا من المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب، التابعة لإدارة شباب قليوب، بنظام حق الانتفاع «bot»، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شملت المتابعة، إنشاء حمام سباحة صنافير بقيمة تصل إلى 6 ملايين و553 ألفًا و450 جنيهًا لمدة 10 سنوات، بقيمة إيجارية شهرية 8 آلاف و300 جنيه، بزيادة سنوية 7%، وبلغت نسبة تنفيذه 20%، وملعب مركز شباب صنافير بقيمة إنشائية 4 ملايين و307 آلاف و700 جنيه لمدة 6 سنوات، بقيمة إيجارية 7200 جنيه شهريًا، بزيادة سنوية 7%، وبلغت نسبة التنفيذ للملعب 100%.

مشروعات مركز شباب سنديون

وشملت المتابعة، إنشاء فرع البنك الأهلي بمركز شباب سنديون، بقيمة إنشائية 50 مليون جنيه، وقيمة إيجارية سنوية 500 ألف جنيه لمدة 25 سنة، وبلغت نسبة التنفيذ 50%، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي، لإنشاء فروع للبنك داخل مراكز الشباب، في إطار الخدمة المجتمعية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

وحمام سباحة نصف أوليمبي بمركز شباب قلما، بقيمة إنشائية تصل لـ4 ملايين جنيه، لمدة 12 سنة وبلغت نسبة التنفيذ 60%، وحمام سباحة ترفيهي بمركز شباب قليوب بقيمة إنشائية 5 ملايين و570 ألفًا و50 جنيهًا، وقيمة إيجارية 15 ألفًا و200 جنيه لمدة 10 سنوات بنسبة تنفيذ 100%.

أهمية نظام الاستثمار بحق الانتفاع

وأكد «الصبروط» أهمية نظام الاستثمار بحق الانتفاع bot بمراكز الشباب، واستغلال الأماكن غير المستغلة، مما يساهم في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة، من خلال إنشاء حمامات السباحة والملاعب، وكذلك التحول الرقمي وتقديم خدمات رقمية للمترددين على مراكز الشباب في إطار تحول الدولة نحو الرقمنة.