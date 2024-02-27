مراسل «في المساء مع قصواء»: مصر لم تدخر جهدا لإيصال المساعدات إلى غزة

قال محمد شاهين، مراسل برنامج «في المساء مع قصواء»، إن مصر لم تدخر أي جهد لتسريع دخول المساعدات إلى قطاع غزة ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين منذ السابع من أكتوبر.

وأشار «شاهين» إلى أن مصر بعد قرار القيادة السياسية أصبحت تنقل المساعدات إلى داخل القطاع عن طريق إسقاطها جوا، ومن ثم أصبحت المساعدات تنقل إلى القطاع برًا وبحرًا وجوًا.

المجاعات في غزة وجهود مصر لمواجهتها

وأضاف «شاهين»، خلال مراسلته للبرنامج، المذاع على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر أسقطت 10 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية لشمال قطاع غزة الذي يعاني من مجاعة حادة، وشهد تعالي أصوات الصرخات فيه، مؤكدًا أن الاستجابة المصرية أتت كالعادة إلى سكان القطاع وقامت القوات الجوية بإسقاط ما يعادل 45 طنا في وسط وشمال القطاع.

وتابع: « المواد الإغاثية والغذائية التي أُسقطت كانت بالتعاون مع دولة الإمارات وقطر والأردن وبعض المساعدات من دولة فرنسا، وتستعد القوات الجوية لإقامة جسر جوي لإنزال 50 طنا من المساعدات، ونتحدث عن إدخال المساعدات برًا من معبر رفح، وجوًا من خلال طيران القوات الجوية المصرية».