«صحة كفر الشيخ»: افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات بيلا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات بيلا، لتوفير خدمات العلاج الطبيعي المتنوعة، والتيسير على المرضى، وذلك استكمالاً لسلسلة الإنجازات الطبية التي تهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية.

افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات بيلا

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّه تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات بيلا، لتخفيف الضغط على قسم العلاج الطبيعي بمستشفى بيلا المركزي، سعياً لإتاحة أفضل خدمة طبية للمواطنين.

تيسير حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية

وأوضح وكيل الوزارة، أنّه تم خلال الفترة الماضية افتتاح أقسام للعلاج الطبيعي بعدد من الوحدات الصحية، كما تم تزويد أقسام العلاج الطبيعي ببعض مستشفيات كفر الشيخ بعدد من الأجهزة الحديثة، مشيراً إلى حرص وزارة الصحة والسكان على توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، لتيسير حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.