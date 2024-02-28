حركة تنقلات محدودة بين رؤساء القرى بمركز ومدينة كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 338 لسنة 2024، بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء القرى بمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك بما يصب في صالح العمل وكذا ضخ دماء جديدة في القرى.

أسماء المكلفين الجدد

وشمل القرار تكليف محمد توفيق حسن مبارك، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحمراوي، وبسيوني محمد عبد الفتاح بسيوني، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية متبول، ومحمد عبد السلام أحمد أبو شعيشع، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية إسحاقة، وناهد كمال إبراهيم محمد، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الشمارقة، ومرتضى علي إسماعيل قنديل، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية المرابعين، وجمال عبد العزيز إسماعيل السيد، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحلافي، ومحمود محمد محمود شاهين، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الخادمية.

كما تضمن القرار تكليف نادية عبد اللطيف أحمد إبراهيم، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية منشة الشرقية، وحاتم محمود إبراهيم الطراوي، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية الحمراء، وعبد العظيم محمد أحمد الهني، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية محلة القصب، وهبة محمد عبد اللطيف شعيشع، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية دقميرة، وأشرف محمود محمد حسن، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية أريمون، وسعد محمد إبراهيم غنيم، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية صندلا، وعلي عبد السميع علي رضوان، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية دقلت، ومحمد رمضان سعد بديوي، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية كفر المنشي، وطارق محمد السيد، رئيسًا للوحدة المحلية لقرية محلة موسى.

الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري

يأتى ذلك في إطار حرص محافظ كفر الشيخ، على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، وسرعة إنجاز المهام داخل الوحدات المحلية القروية بمركز ومدينة كفر الشيخ، بما يُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.