محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض «أهلاً رمضان» في ميدان الـ47

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائبه، اليوم الثلاثاء، منفذاً جديداً لمعرض «أهلاً رمضان» بميدان الـ47 بمدينة كفر الشيخ، وهو أحد المعارض التي يتم افتتاحها لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

إتاحة السلع للمواطنين

وأوضح المحافظ، أنّ المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من «أرز، وسكر، وبقوليات، وجبن، وزيت طعام، ومكرونة، ولحوم، ودواجن، وأسماك، وتمور، وقمر الدين، ومشروبات، وعصائر»، لتلبية احتياجات الأسر، والتخفيف عن محدودي الدخل، ومحاربة الغلاء، وضبط الأسعار بالأسواق، مشيراً إلى أنّ افتتاح معارض «أهلاً رمضان» جاءت لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم.

تخفيضات على السلع تصل إلى 20%

وكلّف محافظ كفر الشيخ، بالتوسع في فتح المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وفتح منافذ «أهلاً رمضان» بالمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى ياميش رمضان بأسعار مخفضة، وبنسب تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بسعر السوق، لافتاً أنّ هذا المعرض يُقام في إطار تنفيذ مبادرة «أهلاً رمضان»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تُقام بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ، والأجهزة المعنية.

جاء ذلك، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس حاتم عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.