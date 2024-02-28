طوارئ القناة: شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية صباح اليوم

قال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، إن شبورة كثيفة تضرب الطرق السريعة الزراعية والصحراوية صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ظهورها على بعض المدن الساحلية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف بيان الشبكة الوطنية، أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة وقد تصل إلى حد الضباب وتؤثر على الحركة المرورية، مشيرا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ في الساعات الأولى من الصباح تحسبا لأي طارئ.

وتنتشر الشبورة على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية السويس الصحراوي، وتزيد حدتها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، والإسماعيلية بورسعيد الزراعي، ومحور 30 يونيو لقربهم من المسطحات المائية.

تحذيرات من أمطار خلال ساعات

وقال بيان الشبكة الوطنية، إنه طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يسود غداً طقس دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، لتكون درجات الحرارة المتوقعة غداً، العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، من أمطار تتساقط على بعض المدن في المنطقة خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من منطقة القناة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.