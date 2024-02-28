يشهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28-2-2024 بالبنوك المختلفة حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الإمارتية اليوم في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء: 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء: 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء: 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء: 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء: 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء: 8.38 جنيه للشراء.