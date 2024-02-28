آخر موعد لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات.. أيام قليلة متبقية

بدأ العد التنازلي لآخر موعد لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات، حيث تفصلنا أيام قليلة على وقف العمل بتخفيف الأحمال ولمدة شهر كامل حسب الإعلان الرسمي من مجلس الوزراء المصري.

واستعدت شركات الكهرباء على مستوى المحافظات وهم: «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»، لبدء العد التنازلي لإنهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء إذ سيتم ذلك خلال 12 يوما من الآن.

آخر موعد لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

وقال مصدر مسؤول بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن الشركة مثل باقي شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية تبدأ في العد التنازلي لانتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وفقا لتعليمات مجلس الوزراء المصري، بحيث يكون يوم 10 مارس المقبل آخر يوم تشهد فيه المحافظات عمليات تخفيف أحمال الكهرباء.

أول أيام العمل دون تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

واضاف المصدر، أن أول أيام العمل دون تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات بما فيها الإسكندرية سيكون 11 مارس المقبل، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

وأكد أن خطة تخفيف الأحمال مستمرة في الوقت الراهن حتى الموعد الأخير المحدد بذات مواعيد انقطاع التيار الكهربائي من 11 صباحا حتى 5 مساء، على أن يتم العمل بالنظام الجديد وفقا لخطة مجلس الوزراء بوقف تنفيذ تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم تيسيرًا على المواطنين.