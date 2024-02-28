مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل مستمرة في إمطار القنابل والصواريخ على غزة

قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في إمطار القنابل والصواريخ على قطاع غزة وقطع الطريق أمام المعابر في وجه الشاحنات، ما خلّف الملايين من الجوعى واليائسين.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس لمجلس الأمن الدولي، التي تناقش انعدام الأمن الغذائي في غزة: «قصفت كل مخبز ومزرعة تقريبا ودمرت المواشي وكل سبل الإنتاج الغذائي وأغلقت كل المعابر، وبعد ذلك يدعي المحتل أنه يسمح بدخول المساعدة الإنسانية إلى غزة».

وتابع: «الجميع يعرف الحقيقة، لأن إسرائيل لا تسمح إلا بقطرة من المساعدة أن تدخل إلى غزة لمجرد تفادي أي انتقاد دولي ودون حساب أبدا بحياة السكان، التي أعلنت مرارا وتكرارا أنها تسعى إلى إبادتهم، فقد وُلد أطفالا وماتوا في هذه الأشهر القليلة، عاشوا عمرهم القصير بالكامل في ويلات هذا التطهير العرقي».

وواصل: «بعضهم مات في الحاضنات مع رضع آخرين حرموا من سبل البقاء والرعاية الصحية، بعضهم مات جوعا ومات من البرد بين أذرع أمهاتهم، وبعضهم يُتم وبقى وحيدا في هذا الكابوس، وإسرائيل هي من صممت هذه الكارثة الإنسانية لمعاقبة 2.3 ملايين فلسطيني في غزة، الذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم وهذا انتهاك خطير للقانون الدولي».