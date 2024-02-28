ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد قليل و7 محافظات الأكثر تأثراً.. تحذير عاجل

تضرب ظاهرة جوية بعد قليل عدد من المحافظات المصرية، تتمثل في الشبورة المائية التي تزداد تدريجيا بمرور الوقت خلال ساعات الفجر حتى الصباح.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الشبورة المائية التي تبدأ في حدود الرابعة فجرا وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وذلك بحسب تحذيرات غرف عمليات المحافظات وإصدار التعليمات للمسافرين عبر الطرق السريعة.

محافظات تتأثر بالشبورة المائية

وعلى الرغم من تحذير هيئة الأرصاد الجوية من أن الشبورة المائية تضرب العديد من المحافظات بدءاً من السواحل الشمالية مرورا بالوجه البحري وصولا إلى شمال الصعيد، إلا أن هناك 7 محافظات هم الأكثر تأثرا بها حيث يصل الأمر إلى حد الضباب بحسب إعلان غرف العمليات بهم وهم كالتالي:

- المنوفية

- الغربية

- الشرقية

- الدقهلية

- بورسعيد

- السويس

- الإسماعيلية

موعد الشبورة المائية على المحافظات

وكشفت الأرصاد الجوية، موعد الشبورة المائية على المحافظات، حيث تبدأ من الساعة 4 فجرا حتى 9 صباحا أي لمدة 5 ساعات.

تحذير من خطأ أثناء الشبورة المائية

ونظرا لتزامن الشبورة المائية مع برودة الطقس، جرى تحذير قائدي المركبات من خطأ قد يقعوا فيه خلال ذلك التوقيت، إذ انه بسبب البرودة يقومون بغلق نوافذ السيارات وهو أمر خاطئ إذ يجب فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

كما جرى التشديد على أهمية القيادة بهدوء تام وتوخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية، عبر الالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وآلة التنبيه على فترات، حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.