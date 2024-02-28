قطار أبو قير يصل محطته الأخيرة غدا.. إزالة القضبان استعدادا لمترو الإسكندرية

بدأت هيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، العد التنازلي لايقاف قطار أبو قير نهائيا والمقرر أن يكون خلال أيام بالتحديد يوم 1 مارس المقبل، إذ سيكون آخر يوم لهذا القطار العريق الذي لن يتحرك مرة أخرى داخل المدينة الساحلية مع بدء العمل على مشروع مترو الإسكندرية.

وبذلك سيكون غدا 29 فبراير آخر أيام عمل قطار أبو قير، لتبدأ في اليوم الذي يليه الإيقاف ضمن المرحلة الثالثة لخطة إيقاف قطار أبو قير التي أقرتها هيئة السكك الحديدية، البدء في العمل على مترو الإسكندرية المنتظر.

أخر موعد لتحرك قطار أبو قير بالإسكندرية

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، إن آخر رحلة في تاريخ قطار أبو قير ستكون غدا الخميس 29 فبراير مع الساعة 7:15، وسوف يتحرك قطارين واحد من سيدي جابر والآخر من المنتزه وكلاهما سيصلان إلى محطتهما الأخيرة في الثامنة من مساء ذلك اليوم لتطوى الصفحة الأخيرة في كتاب قطار أبو قير.

مصير قطار أبو قير بعد وقفه نهائيا

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بمجرد الإيقاف النهائي للقطار سوف يتم فك القضبان من محطات المنتزه إلى سيدي جابر على غرار ما تم في المحطات الأخرى السابقة ضمن خطة الإيقاف.

مراحل إيقاف قطار أبو قير

وأوضح المصدر، أن إيقاف قطار أبو قير مر بمرحلتين هما: «في الأول من يناير الماضي حيث تم ايقافه من سيدى جابر إلى محطة مصر كمرحلة أولى، وانطلقت المرحلة الثانية في الأول من فبراير الجاري حيث تم ايقاف العمل من محطة أبو قير إلى المنتزة».

المرحلة الأخيرة من إيقاف قطار أبو قير

وأكد أنه في الأول من مارس المقبل ستكون الإسكندرية على موعد تاريخي، إذ سيتم إيقاف قطار أبو قير نهائيا حيث من المقرر أن يتوقف التنقل من المنتزه حتى سيدي جابر ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة.