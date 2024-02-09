54 رحلة يوميا.. مواعيد قطار أبو قير الجديدة بسبب مترو الإسكندرية

يخوض قطار أبو قير 54 رحلة يوميا في الشهر الأخير له قبل توقفه نهائيا، وذلك بعد أحدث تعديل طرأ على خطوط ذلك القطار، نظرا لبدء المرحلة الثانية من العمل بمترو الإسكندرية والتي شهدت توقف 6 محطات حتى الآن.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد قطار أبو قير الجديدة، بسبب مترو الإسكندرية والتي تم إعلانها رسميا من هيئة السكك الحديدية والتي يتم العمل بها حتى آخر يوم في فبراير الجاري تحسبا لوقفه في أول مارس.

مفاجأة غير سارة للمواطنين بشأن قطار أبو قير

تمثلت المفاجأة للمواطنين في زيادة مدة التقاطر بين كل قطار من قطارات خط أبو قير وآخر على الرغم من تقليص المحطات من 16 محطة إلى 10 فقط.

مواعيد عمل قطار أبو قير بعد التعديل

وشهدت مواعيد عمل قطار أبو قير بعد التعديل الأخير بوقف الحركة من المنتزه إلى أبو قير والعكس، بالإضافة إلى وقف الحركة من سيدي جابر إلى محطة مصر والعكس، ليصبح الخط من المنتزه إلى سيدي جابر والعكس في مواعيد تبدأ من 6 صباحا وتختتم بتحرك اخر قطار 7.15 مساء.

مدة تقاطر قطار أبو قير بعد التعديل

واتسعت مدة تقاطر قطار أبو قير بعد التعديل، لتصل إلى معدل قطارين كل ساعة بمعدل فارق ثلث ساعة بين أول قطار ومعدل ساعة إلا ثلث بين القطار الذي يليه وفقا للمواعيد المعلنة رسميا.