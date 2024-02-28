نوة جديدة تضرب الإسكندرية خلال أيام.. «السلوم» على الأبواب

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن نوة جديدة تضرب المدينة الساحلية خلال أيام، وهي نوة السلوم التي ستضرب المدينة لمدة يومين مع مطلع مارس المقبل، وتكسر خلالها تحسن الطقس النسبي في الإسكندرية في الوقت الراهن.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد نوة الإسكندرية القادمة بعد استقرار الطقس الحالية، والتي تعرف باسم «السلوم» والمشهورة بأنها شديدة الأمطار بحسب كشفته غرفة عمليات الإسكندرية.

موعد نوة الإسكندرية المقبلة

وبحسب جدول ميناء الإسكندرية حول مواعيد نوات الإسكندرية 2024، فأن أقرب نوة هي نوة السلوم التي تأتي في 1 مارس المقبل، أي بعد قرابة يومين من الوقت الراهن وهي نوة تشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح.

تفاصيل نوة السلوم على الإسكندرية

وتشتهر نوة السلوم بأنها تستمر لمدة يومين، وتصاحبها رياح شمالية غربية، محملة بأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة مع شدة رياح بالإضافة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

استعدادات الصرف الصحي لنوة السلوم

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشركة تستعد من غدا الخميس أي قبل بدء النوة بيوم وذلك من خلال إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات.

وأشار إلى أنه يتم نشر أكثر من 180 سيارة ومعدة على النقاط الساخنة للتعامل الأمثل مع سقوط الأمطار خلال النوة.