مواعيد نوات الإسكندرية.. 17 يوما من الأمطار الغزيرة في شهر مارس

كشف جدول هيئة ميناء الإسكندرية، عن مواعيد نوات الإسكندرية المتبقية في عام 2024، والتي تتضمن 3 نوات فقط خلال شهر مارس، بمجموع 17 يومًا من الأمطار الغزيرة.

وتُعد هذه النوات هي آخر نوات الإسكندرية لعام 2024، إذ انتهت نوة الشمس الصغرى، وهي النوة الوحيدة في شهر فبراير.

أهمية معرفة موعد نوات الإسكندرية:

يحتاج المواطنون إلى معرفة مواعيد النوات المتبقية لضبط جداولهم الخاصة، وتدبير احتياجاتهم، حيث تتوقف الحياة جزئيًا في الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة، وقد يتم تعطيل الدراسة في بعض الأحيان.

نوات الإسكندرية في مارس 2024:

يُعد شهر مارس أكثر شهور السنة تأثرًا بنوات الإسكندرية لعام 2024، إذ يشهد 3 نوات شديدة الأمطار لمدة 17 يومًا، موزعة على النحو التالي:

نوة السلوم: تبدأ في 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

نوة الحسوم: تبدأ في 9 مارس وتستمر لمدة 7 أيام.

نوة الشمس الكبرى: تبدأ في 18 مارس وتستمر لمدة يومين.

نوة عوة أو برد العجوزة: تبدأ في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، تمتد إلى بداية شهر أبريل

تعامل أمثل مع نوات الإسكندرية شديدة الأمطار:

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن نوات الإسكندرية لعام 2024 ستكون أكثر شدة من السنوات الماضية، نتيجة التغيرات المناخية.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يتم التعامل الأمثل مع هذه النوات، من خلال إعلان حالة الطوارئ وقتها، بالإضافة إلى المشاريع القومية التي نفذتها الدولة المصرية، وأبرزها مشروع فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي.