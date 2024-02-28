طائر يسرق الأضواء في مباراة بكأس البرازيل.. ماذا فعل؟

سرق طائر أبو طيط تشيلي، أو النباح الجنوبي «جنس من الطيور يتبع الفصيلة الزقزاقية من رتبة الزقزاقيات»، الأضواء في مباراة جمعت بين مارسيليو دياس وفاسكو دي جاما في الدور الأول لبطولة كأس البرازيل التي استضافها ملعب «دوتور هيرسيليو لوز»، والتي انتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهدت الدقيقة 17 من أحداث الشوط الأول، ومع تعادل الفريقين بنتيجة 1-1، قرر صغير أبو طيط أن يحصل على دقائق شهرته خلال المباراة ويدخل أرضية ملعب اللقاء قبل تنفيذ باولو هنريكي لاعب فاسكو دي جاما رمية التماس من على يمين الملعب.

وأوقف أندرسون دارونكو، حكم المباراة، اللقاء للحظات قليلة، من أجل إخراج الطائر الصغير من داخل منطقة الجزاء، فيما استطاع فيكتور جيلهيرم، الظهير الأيمن لمارسيليو دياس، إمساك الطائر الصغير وأخرجه من الملعب.

Maluco teve que tirar um quero-quero do campo kkkkkkkkkkkkkkkkkk



Marcílio Dias 1️⃣ 1️⃣ Vasco



COPA DO BRASIL

1ª FASE - ÚNICO#MARxVASpic.twitter.com/ZCQoms42Ti — Cruzou é Gol - Oficial (@cruzouegol1) February 28, 2024

الطائر يعود إلى أرض الملعب

وبعد دقائق، وتحديدا في الدقيقة 25، قرر الطائر العودة إلى أرضية ملعب المباراة قبل تنفيذ ركنية لصالح فاسكو دي جاما، من على يسار حارس مارسيليو دياس، فتدخل أحد العاملين مرة أخرى لإبعاد الطائر.

وأظهر مقطع فيديو، حمل أحد العاملين في الملعب لصندوق من الكرتون لإخراج الطائر من الملعب.

وفي الأسبوع الماضي، خلال المباراة بين مارسيليو وفيجيرينسي، في بطولة سانتا كاتارينا، تكرر الوضع نفسه، ودخل طائرين من أبو طيط، ملعب «دوتور هيرسيليو لوز»، وحاول فيكتور جيلهيرمي صد الطائرين، وكاد أحدهما أن يهاجم اللاعب، وفقا لما ذكرته شبكة جلوبو البرازيلية.