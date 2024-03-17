ما حكم بلع اللعاب أو الريق في رمضان؟.. يفطر في حالة واحدة

من المعروف شرعا أنّه يحرم في الصيام دخول شيء إلى جوف الصائم لأن ذلك الأمر يفسد صومه ويبطله، ولذلك يظل سؤال ما حكم بلع اللعاب أو الريق في رمضان قائما، وذلك كون الريق من الأمور التي تدخل إلى معدة وجوف الشخص الممسك عن الطعام والشراب، وقد يبصق البعض للتخلص من اللعاب الذي يظنون أنّه قد يفسد صومهم.

ما حكم بلع اللعاب أو الريق في رمضان

وحول الجواب عن سؤال ما حكم بلع اللعاب أو الريق في رمضان، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إن بلع الريق أو اللعاب في نهار رمضان لا يفسد الصيام، فمن فعل ذلك فلا حرج عليه، وإنما هو أَولى له ممَّا يفعله البعض من كثرة البصاق وإلحاق الأذى بغيره.

حالة واحدة يكون فيها البلغم مفطراً للصائم

وأشار عضو لجنة الفتوى إلى أنّ هناك حالة واحدة فقط يمكن للبلغم أن يكون مفطرا للصائم في حالة واحدة، وقال: «مذهب جمهور الفقهاء أن بلع البلغم لا يفطر، إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا».

ووفق دار الإفتاء المصرية، فإن الفقهاء اتفقوا على أن بلع البلغم إذا كان بدون تعمد وبدون قصد فلا يفطر، أما إذا كان بتعمد وقصد فإنه يفطر الصائم، أما بلع الريق فلا شيء فيه لأنه مما يصعب الاحتراز منه، وأشارت الدار إلى أن القيء في نهار رمضان يفسد الصوم إذا كان متعمدا، أما إذا كان بدون تعمد فلا شيء عليه، لقول النبي «من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضِ».

حُكم بلع ما تبقّى من الماء بعد المضمضة للصائم

وبحسب دار الإفتاء حول حُكم بلع ما تبقّى من الماء بعد المضمضة للصائم، ذهب الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ الصائم لا يُفطر بابتلاعه لريقه مع أجزاء الماء المُتبقِّية بعد المضمضة، ولا يجب على الصائم تجفيف فمه بعد المضمضة بقماش، أو نحوه، حتّى وإن تيقّن الصائم وصول ذلك إلى معدته، ولم يقل أحد من العلماء إنّ ذلك مُفسدٌ للصوم، ويقول الإمام البهوتي إنّ الصائم لو ابتلع ما تبقّى في فمه من أجزاء الماء بعد المضمضة، لم يفسد صومُه.