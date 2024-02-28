بنك ناصر يشارك في معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية».. أسعار مميزة

شارك بنك ناصر الاجتماعي في فعاليات الدورة الـ 66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» بكايرو فستيفال سيتي مول، تنفيذاً لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بمشاركة البنك في كافة فعاليات معارض ديارنا والتي تقام خلال العام.

قدرات المرأة المصرية

وتأتي مشاركة البنك بهدف إتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك خاصة تمويل مستورة الموجه للمرأة المصرية، وذلك إيمانًا بدعم ومساندة مشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

تحفيز العملاء على الدخول إلى سوق العمل

وأكدت وزيرة التضامن أنَّه في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للشباب والمرأة ووضع المساعي للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكل جوانبها يهدف البنك إلى تقديم منتجات مالية وخدمات اجتماعية وإتاحة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من هذه التمويلات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتحفيز العملاء على الدخول إلى سوق العمل، وتحقيق الشمول المالي لهذه المشروعات ومن خلال تسويق منتجاتهم عن طريق إشراكهم في المعارض الكبرى بشكل مستمر وفتح منافذ متنوعة تتيح الاستمرار في مشروعاتهم وتطويرها وتوفير المزيد من فرص العمل.