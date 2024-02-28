«الثقافة» تنفذ ورشا حرفية ضمن مشروع «أهل مصر» في الإسكندرية

شهد قصر ثقافة الأنفوشي فعاليات اليوم الثالث الورش الحرفية للملتقى الثقافي الـ15 لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع «أهل مصر» برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الإسكندرية تحت شعار «يهمنا الإنسان» حتى 3 مارس المقبل.

فاعليات أهل مصر في قصر ثقافة الإسكندرية

وتضمنت فعاليات مشروع «أهل مصر» تنفيذ ورش للحرف اليدوية التي تختص بتعليم فن «الديكوباج»، وتصميم تابلوهات خشبية مختلفة، بالإضافة إلى ورشة «الحلي والإكسسوارات» التي تختص بتعليم التشكيل بالخرز وتنسيق الألوان، فضلا عن ورشة «الجلد» التي تعلم تصميم حقيبة نسائية بأحجام مختلفة، إضافة إلى صنع المشغولات اليدوية من الجلد الطبيعي، وأيضا ورشتي الخزف والكونكريت «الجبس» التي تختص بتصميم مشغولات إسلامية استعدادا لشهر رمضان.

واشتملت الورش الحرفية على التعدد في المجالات ومنها ورشة «مشغولات الصدف والطرق على النحاس»، وورشة «الخيامية» لتصميم «خداديات» بأشكال متنوعة حسب مستوى كل متدرب، إضافة إلى تصميم أشكال لفوانيس بأحجام مختلفة من خلال ورشة «الأركيت».

اهتمام وزارة الثقافة بورشة التصوير

واهتمت وزارة الثقافة بورشة التصوير لتعرف الشباب على أجزاء الكاميرا وأنواع الفلاتر وأحجام اللقطات ووتكوين الكادر، واختتم اليوم مع تدريبات على الأداء الصوتي خلال ورشة تعليم أساسيات الموسيقى للفنان عاصم عبد المنعم تجهيزا لحفل الختام.

ويعد مشروع «أهل مصر» أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية «المرأة والشباب والأطفال» وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن ورعاية الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية.