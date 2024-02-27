«قصور الثقافة» تطلق مبادرة «مبدعون مختلفون» للطلاب ذوي الهمم

انطلقت فعاليات الأسبوع الأول من مبادرة «مبدعون مختلفون» التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار «نحن معكم» لتنمية مهارات طلاب مدارس الجيزة من ذوي القدرات الخاصة، والمساهمة في تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة للطلاب ذوي القدرات الخاصة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ورش فنية لذوي الهمم

بدأت الفعاليات بمدرسة أمل الهرم للصم وضعاف السمع تضمنت مجموعة من الورش الفنية لتنمية المهارات الإبداعية لدى الطلاب من ذوي الهمم وطلاب الدمج، كما تضمنت محاضرة تذوق فني قدمتها الدكتورة دينا مغيث، وتناولت خلالها توضيح أسس وعناصر التصميم باستخدام الخطوط ودلالاتها المختلفة في التصميم، مع تطبيق عملي لكيفية توظيف الخطوط في تصميم الملابس والمنسوجات.

وقدمت نسرين رفعت ورشة فنون تشكيلية لعمل أقنعة للوجه باستخدام ورق الفوم، بجانب ورشة تلوين رسومات «المانديلا» لريهام عزوز، ولتنمية قدراتهم على إدارة أفكارهم وعواطفهم، ونظمت ولاء محمود ورشة حكي حول كيفية الرد على الإساءة ومواجهة التنمر، أعقب ذلك، مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى.

واختتمت الفعاليات بعرض فني للتنورة التراثية ومسرح عرائس القفاز، للفنان سيد المصري، وتفاعل الأطفال مع فقرة ترفيهية لعرائس الماريونت.

وبالتوازي تواصلت الفعاليات بمدرسة الأمل للصم والبكم بالصف، حيث نفذ الفنان عبد الفتاح أحمد ورشة فنون تشكيلية لتعليم أساسيات الرسم، بجانب ورشة فنية لتعليم تنسيق ودمج الألوان.

كما قدم ربيع شكري ورشة لتنمية القدرات والمهارات لدى الطلاب واكتشاف مهاراتهم الفردية والجماعية في النطق والتعبير اللفظي والجسدي عن المشاعر المختلفة، وأهدافهم في الحياة مع تحفيزهم بتوزيع مجلات قطر الندى كهدية رمزية.

الفعاليات أقيمت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، ونفذها فرع ثقافة الجيزة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت بحضور كرم ربيع بثقافة الجيزة، ومروة محمد فتحي مدير التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وزينب حمدي مدير وحدة التكافؤ والفرص، وعنتر قاسم رئيس قسم تكافؤ الفرص بإدارة الصف التعليمية.