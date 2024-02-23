رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-2-2024

كتب:

محمد سيف
07:00 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على استقراره في البنك اليوم الجمعة 23-2-2024 في البنك المركزي، وسجل نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء، بحسب المنصات الرسمية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-2-2024، حسبما أعلنته البنوك المصرية، في بداية التعاملات عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، في البنك الأهلي، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء في بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم ، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.

اقرأ المزيد:

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 18-2-2024

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21-2-2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-2-2024
بقلم محمد سيف