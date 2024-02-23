سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-2-2024

حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على استقراره في البنك اليوم الجمعة 23-2-2024 في البنك المركزي، وسجل نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء، بحسب المنصات الرسمية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-2-2024، حسبما أعلنته البنوك المصرية، في بداية التعاملات عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ، في البنك الأهلي، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء في بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم ، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.