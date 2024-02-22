استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-2-2024 في البنك المركزي، ليسجل نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء، بحسب المنصات الرسمية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

تنشر «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الخميس 22-2-2024، حسبما أعلنته البنوك المصرية، في بداية التعاملات عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، في البنك الأهلي، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء في بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الخميس، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.