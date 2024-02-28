تفاصيل جلسات اليوم الثالث للحوار الوطني.. مناقشة ترشيد الإنفاق الاستثماري العام

يعقد الحوار الاقتصادي جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية.

وتضمن اليوم الثالث من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات الأولى عن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، دور الدولة في الاقتصاد، بالإضافة الى بدائل تمويل التنمية.

الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن

وانطلقت فعاليات المرحلة الثانية من الحوار الوطني الاقتصادي الاثنين الماضي، ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمن اليوم الثاني من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات الأولى عن «هيكل وعجز الموازنة»، والثانية عن «سبل التعامل مع الدين الخارجي»، والثالثة عن «كيفية زيادة الإيرادات العامة للسياسة الضريبية».