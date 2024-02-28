مهرجان الإسماعيلية الدولي: 120 فيلما عالميا تشارك في الفعاليات

قال الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، إن الدورة الحالية للمهرجان تشهد احتفالًا باليوبيل الفضي للمهرجان احتفالًا بمرور 25 دورة من المهرجان.

وأضاف «زكريا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مهرجان الإسماعيلية ظهر منذ 33 عامً ثمرة تعاون بين عدد من رواد وصناع السينما كأول مهرجان متخصص في صناعة السينما التسجيلية، في مصر والوطن العربي.

زكريا: المهرجان بدأ صغيرا ووصل للعالمية

ولفت إلى أن المهرجان بدأ صغيرا وبسبب بعض العقبات توقف ثم عاد مرة أخري علم 1995 مع افتتاح قصر ثقافة الإسماعيلية، وتوقف المهرجان مرة أخري قبل أن يعود في عام 2000 تحت إشراف المركز القومي للسينما وينتظم انعقاده بشكل سنوي.

وتابع: المهرجان لم يتوقف سوى عام 2010 بسبب أحداث الثورة، وفي ذروة تفشي فيروس كورونا بسبب الأوضاع الصحية وانتشار الفيروس، تنفيذا للإجراءات الاحترازية، ونحن نحتفل اليوم بمرور 25 عامًا على انعقاد المهرجان في يوبيل فضي.

زكريا: أكثر من 120 فيلما من 60 دولة

وأشار الناقد عصام زكريا إلى مشاركة أكثر من 120 فنانًا في المهرجان من حوالي 60 دولة، حيث يُعرض بعضهم أفلامًا لأول مرة وبعضهم يُعرف بأعماله الكلاسيكية في عالم السينما. وأعرب زكريا عن أمله في أن تكون الدورة القادمة مناسبة لاسم مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية، مضيفًا أن جميع المشاركين والمنظمين يتطلعون إلى أن تكون هذه الدورة خطوة مهمة في تطوير هذا الحدث الضخم ويرغبون في أن يظل المهرجان جزءًا حيويًا من تاريخ السينما.