مايان السيد في احتفالية «قادرون باختلاف»: دوري في «حلم حياتي» قربني منهم

شاركت الفنانة مايان السيد في احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، وقدمت خلالها الفتاتين لميس إسلام، 17 عاما وطالبة في الصف الثاني الثانوي، وتعيش بمحافظة بورسعيد، ممثلة مسرح وتلقي الشعر ومصممة جرافيكس ورسوم متحركة، ورحمة خالد 18 عاما وتدرس في كلية الآداب بجامعة عين شمس.

وقالت مايان السيد، خلال كلمتها بالاحتفالية، المُذاعة على قناة «إكسترا نيوز»: «صباح الخير سيادة الرئيس.. صباح الخير على الحضور الكريم، أنا مايان السيد فنانة مصرية، وأعتبر نفسي محظوظة بتقديمي دور فتاة شابة في مقتبل وعمرها وتعاني من التوحد في مسلسل حلم حياتي».

مايان السيد في احتفالية قادرون باختلاف: قلبهم أبيض زي الملايكة

وتابعت: «الدور يحكي عن خديجة التي لديها اضطراب طيف التوحد، وكانت المرة الأولى لي التي أعرف فيها العديد من المعلومات عن هذا الأمر، وبسبب هذا الدور قربت أكثر من القادرون باختلاف.. عرفت أنهم جمال أوي، وقلبهم أبيض زي الملائكة، وعرفت عنهم أكثر».

وأكدت: «أتشرف بتقديم العرض المبهر، ورأيت مثل هذا النوع من الاستعراض على الإنترنت ويقدمه راقصون أجانب محترفون، وحقق انتشارا واسعا، وعمري ما تخيلت أن أراه في مصر، بل ومن يقدمونه قادرون باختلاف، ولديهم تحديات مختلفة وإعاقات حركية وسمعية وذهنية».

والتقطت منها لميس، خيط الحديث: «إحنا شاطرين أوي ومفيش حاجة تقدر تقف قدام إرادتنا.. الإرادة بتعمل المستحيل، وزي ما هنشوف في الاستعراض دلوقتي إنه بالإرادة والعمل كل حاجه ممكنة.. نشتغل وهنعمل المعجزات».