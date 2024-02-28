عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي يولي احتفالية «قادرون باختلاف» اهتماما خاصا

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولي احتفالية «قادرون باختلاف» اهتماما خاصا، واتضح ذلك خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال المبادرات والقرارات والتوجيهات والتشريعات، والتي تسهم في إنهاء عصر التهميش.

حرص الرئيس على حضور «قادرون باختلاف»

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص طوال الوقت على حضور كل الفعاليات الخاصة بـ قادرون باختلاف، واليوم أكد خلال حضور النسخة الخامسة من الاحتفالية تقديم كل الدعم من قبل الدولة لهم، وأنهم جزء أصيل من المجتمع المصرى، موضحا أن دمجهم في المجتمع خلال السنوات الأخيرة أظهر للجميع الإمكانيات والقدرات التي يمتلكونها دون غيرهم.

وأضاف الديب، أن إنجازات الدولة في ملف قادرون باختلاف تنوعت في كل القطاعات، بداية من إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم فى التعليم قبل الجامعى، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فى الوقت الذى تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف.

توفير الاعتمادات المالية اللازمة

وأوضح الديب، أن القيادة السياسية وجهت بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحصيل الحقوق المنصوص عليها فى التشريعات لذوى القدرات الخاصة، وضمان دمجهم فى المجتمع بشكل كامل، إذ جرى تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مشروع رقمنة المناهج.