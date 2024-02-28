«البيطريين» تعلن وقف سداد الاشتراكات إلكترونيا واستمراره بالنقابة العامة

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين 2024، برئاسة الدكتور ناجي علي سلام، وقف سداد الاشتراكات السنوية عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني (فوري- مصاري- نقابتي- وغيرها) اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى 5 مارس 2024، على أن يستمر سداد الاشتراكات عن طريق النقابة العامة فقط خلال هذه الفترة.

وطالبت اللجنة، رؤساء النقابات الفرعية بإرسال مندوبيهم لسداد ما تم تحصيله من اشتراكات لأعضائها واستلام الإيصال اللازم لكل طبيب قبل الأول مارس حتى تتمكن اللجنة من تسجيلها في الكشوف الانتخابية، علما بأن النقابة مفتوحة أيام الجمعة والسبت القادمين.

انتخابات نقابة الأطباء البيطريين

كما قررت اللجنة تحصيل الاشتراكات يوم 6 مارس 2024، يوم الانتخابات عن طريق مندوب من فوري في كل لجنة أو مندوب من النقابة العامة لأطباء البيطريين بالإيصال اللازم.

يأتي ذلك استعدادا لإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي من المقرر انطلاقها في 6 مارس المقبل على مقعد النقيب ونصف مقاعد مجلس النقابة والنقابات الفرعية.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين كل من الدكتور خالد سليم، والدكتور مجدي حسن، والدكتور جمال شمس، الدكتورة شيرين زكي، الدكتور عبد العزيز الجوهري، الدكتور محمد عفيفي سيف، الدكتور أيمن حلمي، والدكتور هاني مرعي، والدكتور علاء أحمد عبد الرؤوف، الدكتور طاهر محمد محيي، الدكتور هاني رمضان عبده، الدكتور شوقي الكردي، الدكتور طارق كمال زكى، الدكتور محمد فاروق جاد الكريم، الدكتور طارق محمد أحمد علي.