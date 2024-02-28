غلق 15 منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص في كفر الشيخ

واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة، لضبط غير المرخص منها، ضمانًا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 15 منشأة طبية

وتمكنت الحملات التفتيشية من المرور على 47 منشأة طبية، وتبين حصول 32 منشأة طبية على الترخيص، كما جرى ضبط 15 منشأة أخرى تعمل بدون ترخيص، وتم استصدار قرارات غلق للمنشآت الطبية المخالفة والتي لم يتم ترخيصها.

مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على استمرار الحملات التفتيشية بشكل يومي على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك حرصاً على مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة، لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة وأهمية حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة، والتزامها بالقوانين واللوائح المُنظمة للعمل.