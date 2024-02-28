حزب المؤتمر: الرئيس السيسي أنهى عصر تهميش «قادرون باختلاف»

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنهى عصر التهميش لقادرون باختلاف، وتحرص الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوي الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع في صدارة الأولويات.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، بمركز المنارة للمؤتمرات، تعكس اهتمام الرئيس بذوي القدرات الخاصة، وأن الدولة حققت انتصارات عديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، التي تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية في سبيل دعمهم، وكذلك تبلورت في صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية.

الاهتمام بـ قادرون باختلاف بدأ من الدستور

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الاهتمام بـ قادرون باختلاف بدأ من الدستور الذي نص صراحة، ولأول مرة، على اشتراط تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل همومهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم، ومنذ تلك اللحظة لم تتوقف المبادرات الرئاسية في دعم وتمكين ذوي الهمم.

تخصيص 80 مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة

وتابع السعيد غنيم: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عام 2018، خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، وهو ما يؤكد صراحة رعاية الدولة لهذه الشريحة من المجتمع، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، وحينها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوى الاحتياجات الخاصة، خلال مشاركته في احتفالية قادرون باختلاف التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية عام 2018.