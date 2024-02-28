غزة حاضرة في الدورة الخامسة لـ«قادرون باختلاف» بفيلم تسجيلي يدعم أهلها

تتعالى أصوات الصواريخ من كل صوب، مشاهد اشتعال النيران باتت معتادة، الأمر الذي لم يزد الفلسطينيين إلا إصرارًا وتمسكًا بأرضهم، وظهر ذلك في الفيلم التسجيلي الذي عُرض في فعالية «قادرون باختلاف» التي سلطت في دورتها الخامسة، الذي سلط الضوء على الأزمة الحالية في غزة، من خلال عرض فيلم تسجيلي للانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي في القطاع منذ الـ7 من أكتوبر، وتجلى ذلك في مشاهد الدمار لآلاف المنشآت وترك النازحين لمنازلهم على أمل الرجوع لها مجددًا ذات يوم.

فيلم تسجيلي عن غزة في فعالية «قادرون باختلاف»

مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها، ولا تترك بابا لحلها إلا وطرقته، وظهر ذلك في الفيلم التسجيلي المعروض في فعالية «قادرون باختلاف» الذي شارك به عدد من الفنانين المصريين، لإبراز دور مصر في مد يد العون إلى كل فلسطيني عبر إرسال بعثات الأطعمة والأدوية إلى جانب توفير فرص تلقي العلاج لبعض الحالات داخل مصر.

فعالية قادرون باختلاف في دورتها الخامسة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، والمقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، واستهلت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم، وتقديم عدة فقرات لأصحاب الهمم، التي من شأنها تسليط الضوء على النماذج الملهمة من أصحاب الإعاقة الذين استطاعوا تحويل إعاقتهم إلى طاقة، فضلا عن استعراض المميزات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.