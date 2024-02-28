جدول امتحانات شهر فبراير للصفين الأول والثاني الإعدادي.. تبدأ الأحد المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر فبراير 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي الحالي، والمقرر أن يبدأ يوم الأحد 3 مارس المقبل.

تعقد امتحانات شهر فبراير في الأجزاء المقررة، ويكون على هيئة أسئلة مبسطة، ويوضع الامتحان بمعرفة المدرسة وتحت مسؤولية الموجه الأول للمادة، ويتم في جزء من الحصة ما عدا الحصة الأولى والحصة الأخيرة، وتعقد حسب ظروف كل مدرسة .

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

أوضحت المديرية جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي لشهر فبراير 2024 وهي:

- يوم الأحد 3 مارس 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 4 مارس 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- يوم الثلاثاء 5 مارس 2024: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 6 مارس 2024: امتحان مادتي الجبر والهندسة.

- يوم الخميس 7 مارس 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.