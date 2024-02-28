«المنوفية» تتسلم معدات بـ15 مليون جنيه لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تسلم محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، معدات المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بتكلفة 15 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في تحقيق تطوير ملحوظ بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة متحركة في جميع المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المعدات التي جرى تسليمها تتضمن 4 رأس جرار ماركة رينو طراز C440T، ونصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 مترا مكعبا، ولودر كاتربيلر طراز 910K إنجليزي الصنع سعة القادوس 1.3 متر مكعب، و«مغسلة + كمبرسور»، وميزان 100 طن، موجها بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.

تدريب السائقين على المعدات الجديدة

ولفت إلى أنه جرى تدريب السائقين على المعدات الجديدة للمحطة الوسيطة بمدينة تلا خاصة استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات، بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات، لافتا إلى حرص وزارة التنمية المحلية على دفع عجلة تنفيذ المشروعات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة المنوفية؛ إذ يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة 256 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية بإجمالي تكلفة 18 مليون جنيه، كما جرى الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة كفر داوود بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من رفع 1.5 مليون طن تراكمات تاريخية من مواقع «الشهداء – تلا – قويسنا – طوخ طمبشا – بركة السبع – أشمون – كفر هلال – منوف – الباجور»، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه.

تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية

وأكد أن الحكومة تسعى في ظل متابعة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشكلات تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

ونوه اللواء هشام آمنة إلى قيام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع جميع الشركاء لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى سعي الحكومة لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط لا تقل عن المدن العالمية، مشددا على ضرورة الدراسة العلمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال.