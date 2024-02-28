%13.2 نموًا في ودائع بنك التعمير والإسكان خلال 2023

تمكن بنك التعمير والإسكان بقيادة حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب من تحقيق قفزة نوعية في مؤشراته المالية ومضاعفته لمستويات الأداء ونتائج الأعمال، حيث شهدت نتائج الأعمال المستقلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، نمو صافي الأرباح قبل المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 9.444 مليار جنيه مقابل 4.051 مليار جنيه خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 5.393 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 133%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد الضرائب 6.031 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل 2.257 مليار خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 3.774 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 167.2%.

قروض بنك الإسكان والتعمير

وبلغ إجمالي الأصول 125 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 21% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 45.5 مليار جنيه بنسبة نمو 19.2% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 20.569 مليار جنيه بنسبة نمو21%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 24.916 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، كما ارتفع صافي الهامش من العائد إلى 11.3% مقابل 7% خلال عام2022، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.9% خلال السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 114.1% مقابل 108.8% خلال نفس عام المقارنة.

تطبيق البنك لاستراتيجيته

وأكد غانم على فاعلية تطبيق البنك لاستراتيجيته الطموحة والتي تضع العملاء وتلبية متطلباتهم على رأس قائمة أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية، وتمكنه من التوسع بقاعدة عملاءه، فقد استطاع البنك مواصلة كسب ثقة عملائه في منتجاته وخدماته المصرفية وتشجيعه للعملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم، ليسجل بذلك زيادة في ودائع العملاء بنسبة 13.2% لتصل إلى101.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، مقابل 89.485 مليار جنيه خلال عام2022، مدفوعًة بزيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 89% وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك من خلال الترويج لمنتجات الشهادات الادخارية وحسابات التوفير بأنواعها بالإضافة إلى الحسابات الأخرى.

الزيادة في عائد القروض

لافتاً أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 44.9% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر2023 مقابل %42.6 خلال عام المقارنة، مضيفاً أن الزيادة في عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 69.8% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 28.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 10.453 مليار جنيه مقابل 4.908 مليار جنيه خلال عام 2022، وبنسبة نمو تصل إلى 113%.