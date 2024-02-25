«روساتوم الروسية»: نتعاون مع الشركات المصرية لتطوير القطاع الطبي

قال مراد أصلانوف، مدير مكتب شركة «روساتوم» في مصر (الشركة المنفذة لمشروع محطة الضبعة)، إن إنجازات الشركة في مجال العلوم النووية وتطبيقاتها يعد دليلا على التزامها بنهج الابتكار التكنولوجي، لافتا إلى أن افتتاح المكتب الرئيسي في مصر يمثل علامة فارقة مهمة في التعاون مع الشركاء المصريين، خاصة في مجال الطب.

تطوير القطاع الطبي المصري

وأشار «أصلانوف»، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث عشر للعلوم النووية وتطبيقاتها، إلى أن الشركة وقعت العام الماضي على اتفاقية مع شركة «ميد فارما» المصرية، بهدف نشر استخدام جهاز «تيانوكس»، أحد أكثر أجهزة العلاج بأكسيد النيتريك تطوراً في الممارسة الطبية في مصر، وهو جهاز فريد من نوعه يستخدم في علاج البالغين والأطفال، مضيفا «نحن على ثقة من أن هذا التعاون سيسهم بلا شك في تطوير القطاع الطبي المصري».

تشييد منشآت البنية التحتية الطبية بشكل متكامل

وذكرت أيرينا سفياتو، مستشارة المدير العام لشركة روساتوم للرعاية الصحية، أن الشركة تصمم وتنتج 16 نوعاً من المعدات الطبية ذات الشهرة العالمية، فضلاً عن قدرتها على تصميم وتشييد منشآت البنية التحتية الطبية بشكل متكامل، لافتة إلى أن الشركة تعد واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج النظائر الطبية، وتنتج 11 مادة من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لتشخيص وعلاج مرضى الأورام والقلب والأوعية الدموية، وتنفذ حاليا أكبر مصنع في أوروبا لإنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية في مدينة أوبنينسك، والذي يعد أحد أهم المشاريع في مجال الرعاية الصحية.

وتابعت «سفياتو»، بأن المراكز متعددة الوظائف لمعالجة المنتجات بالإشعاعات المؤينة، ويمكن استخدامها ليس فقط لتعقيم الأجهزة الطبية، وإنما أيضا كتقنية آمنة تمامًا في معالجة المنتجات الزراعية والغذائية، بما يسمح بزيادة عمرها الافتراضي، مشيرة إلى أن مثل هذه المراكز يمكن أن تقدم مساهمة كبيرة في تطوير الأمن الغذائي وزيادة إمكانات التصدير.