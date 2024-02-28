جبر الخواطر في «قادرون باختلاف».. مشاهد مؤثرة للرئيس السيسي مع الأطفال

مشاهد مؤثرة عكست روح التضامن والمساندة مع ذوي الهمم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية «قادرون باختلاف»، أبرزها تقبيل الرئيس ليد طفلة من ذوي الهمم، واحتضانه للطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، فضلا عن مصافحة المتواجدين على منصة الاحتفالية، وسط تصفيق حاد من الحاضرين في يوم جبر الخواطر.

مشاهد من احتفالية قادرون باختلاف

«أنا مبسوط بيكي وبكل الأطفال يا روضة إنتي نموذج مشرف»، كلمة مؤثرة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي للطفلة روضة وليد، التي تحدت إعاقتها بإلقاء القصائد، وتحدثت عن جدعنة الشعب المصري خلال الاحتفالية، ليقبل الرئيس يدها وسط بكاء والدتها خلال الاحتفالية.

«حضن وبكاء».. حال الرئيس السيسي عند صعوده إلى المنصة مصافحا الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، الذي جرى علاجه في مصر، بعد مناشدته السيسي بسرعة علاجه عقب إصابته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها على غزة، إذ عبر الطفل الفلسطيني عن فخره باستجابة السيسي، موجها الشكر له: «شكرا للسيسي أب المصريين والفلسطينيين».

لم تتوقف مشاهد الاحتفالية، عند هذا الحد، بل حرص السيسي على مصافحة أطفال قادرون باختلاف، ومازح الطفلة رقية محمود التي وقفت إلى جانب الفنانة رنا رئيس خلال ارتباكها خلال تقديم إحدى فقرات الحفل، قائلا: «خلي رقية تساعدك»، في لفطة طيبة منه تجاه الفنانة والطفلة.

السيسي يحتضن أطفال قادرون باختلاف

واحتضن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطفلة ريماس التي وجهت الشكر له، قائلة: «بقول لحضرتك شكرًا يا سيادة الرئيس، لأن حضرتك اهتميت بالناجين من الحروق، ركبت الطيارة، ووفرت لها أطراف صناعية، ونظرة المجتمع اختلفت للناجين من الحروق».

وشهدت اللحظات الأولى من احتفالية «قادرون باختلاف» عددًا من الفقرات بدأت بالقرآن الكريم، إضافة إلى تحدث أطفال قادرون باختلاف، فضلًا عن عرض فيلم تسجيلي عن المصابين من أهالي غزة الذين جرى علاجهم في مصر، وخاصة الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم، وعبروا عن شكرهم لمصر والرئيس السيسي.

حضور احتفالية «قادرون باختلاف»

ويحضر احتفالية «قادرون باختلاف» عددا من كبار المسؤولين في الدولة، فضلًا عن حضور الكثير من الفنانين، بجانب أهالي أطفال «قادرون باختلاف»، وبعض أهالي المصابين الفلسطينيين.