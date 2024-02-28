«تموين مطروح»: توزيع السكر على المواطنين في قريتي فوكه والجفيرة بـ27 جنيها

أعلنت المهندسة هند محمود، مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، عن توزيع السكر الحر بأسعار مخفضة في قريتي فوكة والجفيرة بمركز ومدينة الضبعة، في إطار دعم الدولة للمواطنين في القرى والنجوع بنطاق محافظة مطروح تحت إشراف الوزارة.

أسعار توزيع السكر في قري مطروح

وقالت «محمود» في تصريحات لـ«الوطن» إن سعر السكر الحر الذي يوزع للمواطنين في قري محافظة مطروح يباع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بـ27 جنيها للكيلو.

توزيع السكر في المراكز

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح أنه يجري توزيع السكر في جميع المراكز ضمن نطاق المحافظة، بما في ذلك السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام، بالإضافة إلى سيوة، وذلك بمتابعة عملية التوزيع من خلال مفتشي التموين والرقابة وإدارات التموين الفرعية، حرصًا على وصول السلع الأساسية إلى المواطنين دون التلاعب بها، من خلال إجراء مراجعات دورية للتجار.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح معارض «أهلاً رمضان» ومنافذ تحت إشراف التموين في مدينة مرسى مطروح والمدن الأخرى، لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 20% على مختلف السلع، بما في ذلك الأرز والسكر والزيت والبقوليات ومنتجات الألبان والياميش الرمضاني والخضروات والفاكهة.