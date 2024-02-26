أحمد موسى: مخزون السكر يكفي 6 أشهر.. وأزمته مفتعلة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأسواق تشهد خلال الفترة الحالية تراجعا في أسعار بعض السلع، خاصة مع اقتراب الحصول على الدفعة الأولى الدولارية من مشروع رأس الحكمة.

مصر لا تعاني من أزمة في السكر

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على هامش افتتاحه هايبر ماركت بالمعادي، أكد أن مصر لا تعاني من أزمة في السكر، ولديها مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر.

المخزون الاستراتيجي من القمح والسكر

وتابع: «الأزمة مفتعلة، ولدينا مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر، ومخزون القمح لمدة 3 أشهر ونصف».

وأضاف أن وزير التموين أكد تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسيتم الحصول على جزء من العملة الصعبة من مشروع رأس الحكمة للإفراج عن المستلزمات والمواد الخام الغذائية، ما يجعل سعرها ينخفض خلال الفترة المقبلة.