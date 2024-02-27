وزير التموين: زيادة ضخ كميات السكر في معارض أهلا رمضان

أكّد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنَّ معارض أهلاً رمضان مستمرة في تقديم خدماتها بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية حقيقية، إذ تصل نسبة التخفيضات على السلع المعروضة إلى 30% مما يجعلها تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

زيادة أعداد معارض أهلاً رمضان

وأكّد وزير التموين خلال جولة تفقدية لإحدى السلاسل التجارية الشهيرة بالمعادي أمس أنَّه لا داعٍ لتخزين السكر، منوهاً إلى أنَّه سيتم ضخ كميات كبيرة من السكر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنَّ مصانع بنجر السكر بالوجه البحري بدأت بالفعل في استقبال محصول الفلاحين مع بداية موسم الحصاد خلال الشهر الجاري، إضافة إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر مقبلة.

زيادة أعداد معارض أهلاً رمضان

وأوضح «المصيلحي» أنَّ الدولة مستمرة في زيادة أعداد معارض أهلاً رمضان طالما هناك احتياج لها، مضيفًا أنَّ الوزارة ستواصل إمداد ودعم المعارض بالكميات اللازمة من السلع الأساسية والضرورية لتوفير احتياج المواطنين.

وبلغ عدد معارض أهلاً رمضان التي افتتحت حتى الآن أكثر من 100 معرض على مستوى محافظات الجمهورية، تشتمل على عرض السلع الأساسية والياميش وغيرها من المنتجات الضرورية للمواطنين تزامناً من اقتراب شهر رمضان.