مفاجأة سارة من «التموين» بشأن السكر.. انفراجة كبيرة في الأسواق قبل رمضان

أعلنت وزارة التموين حدوث انفراجة قريبة في السكر قريبا، تزامنا مع بدء موسم توريد بنجر السكر إلى مصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إذ جرى زراعة 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات، ويستمر موسم الحصاد حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، والذي يضخ لصالح أصحاب البطاقات التموينية والأسواق.

بدء موسم توريد بنجر السكر

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع البنجر من ضمنها مصنع شركة الفيوم للسكر، بدأت في استلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر من البنجر، ويجرى توريد المحصول في بقية المحافظات تباعا، موضحا أنه بحلول الأسبوع الثالث من مارس ستعمل جميع المصانع بكامل طاقتها.

حجم مخزون السكر

وأكد وزير التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين، لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، خلال جولة تفقدية اليوم على مصنع شركة الفيوم للسكر بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالي الكميات المستهدف توريدها بلغت 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 الف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024.

زيادة سعر توريد طن بنجر السكر

وأضاف أنه طبقًا لقرار وزير التموين رقم 22 لسنة 2024، جرى زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيه، ليتراوح من 1900 إلي 1350 جنيهًا، وذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

وأوضح أنه سيجرى صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يجرى توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي، و400 جنيه حافز اضافي عن الطن الواحد، بينما يجرى صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس 2024، ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي، و350 جنيها حافز إضافي عن الطن الواحد.

وتابع: «يجرى صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز إضافي للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيها سعر أساسي و250 جنيها حافز اضافي للطن».

وأضاف: «سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024، وحتى نهاية الموسم، ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسي و250 جنيه حافز إضافي للطن.

وقال المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب ورئيس شركة الفيوم للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركته تعاقدت مع 45 الف مزارع لتوريد 85 ألف فدان من 5 محافظات هي الفيوم، بني سويف، شمال المنيا، اسيوط، جنوب الجيزة ، ليتم منها انتاج نحو 1.5 مليون طن بنجر تنتج نحو 200 الف طن سكر ابيض.

وأوضح أنه جرى رفع الطاقة الإنتاجية من 120 الف طن الي 200 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أنه جرى التعاقد خلال الموسم الماضي على استيراد 75 الف طن سكر خام من البرازيل بالعملة الدولارية، وذلك من حصيلة الشركة من تصدير المولاس وعلف البنجر إلى دول الاتحاد الأوروبي و دول شرق آسيا.