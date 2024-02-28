من هي نانسي حسام المشاركة في احتفالية قادرون باختلاف؟.. صاحبة قصة كفاح وإصرار

شاركت ناسي حسام، ابنة محافظة الغربية، في احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة، والمقامة بمركز المنارة للمؤتمرات.

وكشفت مديرية الشباب والرياضة بالغربية عن السبب وراء ترشيح ناسي حسام، للمشاركة في الفعاليات، موضحة أنها موجودة ضمن مكتب قادرون باختلاف المتواجد بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، وتتميز في فن الإلقاء وتقديم الحفلات.

موهبة نانسي

«تتمتع نانسي بإمكانيات كبيرة في الصوت والقدرة على تقديم الحفلات والمناسبات بالشكل المطلوب»، هذا ما أكده يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، مشيرًا إلى أن الفتاة من الموهوبين، ولها قصة كفاح، موضحًا أنها حاصلة على ليسانس من كلية الآداب بجامعة طنطا، قسم اجتماع، وعمرها 22 عاماً، ولديها إعاقة حركية، ولكن هذا لم يمنعها من المشاركة وإثبات نفسها.

التحدي والإصرار

وعن حياة نانسي كشف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية عن التحديات التي واجهتها تلك الفتاة مع أسرتها، موضحا أن والدها توفى عنها منذ 17 عامًا، وكان عمرها 5 سنوات، لافتًا إلى أنها الطفلة الكبيرة للأسرة ولديها 3 أخوات جميعهن في مراحل تعليمية مختلفة، وحرصت والدتهن على تربيتهن وتكملة مشوار رب الأسرة.